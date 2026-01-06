تقرير: دخول كميات من البندورة الأردنية إلى أسواق الخليل عن طريق إسرائيل

رصد موقع الاقتصادي دخول كميات من البندورة الأردنية إلى أسواق محافظة الخليل منذ مطلع العام الجديد، رغم عدم صدور أي قرار رسمي يسمح بالاستيراد. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعًا في الأسعار ونقصًا في المعروض بسبب فصل الشتاء.

وأفاد تجار في السوق أن البندورة الأردنية تدخل عبر مسار غير مباشر يبدأ من جسر الشيخ حسين إلى داخل إسرائيل، ثم تُنقل لاحقًا إلى أسواق الضفة الغربية. وقال مستورد الخضار موسى حسونة إن إجمالي الكميات التي وصلت حتى اليوم يبلغ نحو 100 طن، مع وصول شحنات إضافية خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن سعر التوزيع بالجملة يبلغ 5 شواكل للكيلوغرام.

وأكد التاجر والمزارع موسى الشلالدة أن سعر كيلو البندورة للمستهلك يتراوح حاليًا حول 7 شواكل، مقارنة بأسعار البندورة المحلية التي تصل إلى 10–12 شيكل، مشيرًا إلى أن جودة البندورة الأردنية “ممتازة”، رغم تأثيرها على المزارعين المحليين بسبب التراجع الموسمي في الإنتاج.

وفي المقابل، نفت وزارة الزراعة الفلسطينية إصدار أي تصاريح لاستيراد البندورة، مؤكدة أن أي شحنات غير مصرح بها ستعامل كمنتجات غير قانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ويأتي هذا التطور في ظل تراجع الإنتاج المحلي وانتظار موسم جديد من شأنه إعادة التوازن إلى السوق وتهدئة الأسعار.