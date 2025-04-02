هل انتهى الأمر؟ تقرير: ترامب يدرس إقالة إيلون ماسك قريبًا

أبلغ رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، دائرته الداخلية، بما في ذلك أعضاء الحكومة ، أن ايلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا إكس"، من المتوقع أن يتنحى عن منصبه كمستشار كبير في الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة - حسبما ورد اليوم (الأربعاء) على موقع "بوليتيكو" الإخباري.

وهكذا، توصل ماسك، الذي قاد مبادرة "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بهدف الحد من الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية، إلى اتفاق مع الرئيس على أن الوقت قد حان للعودة والتركيز على أعماله الخاصة.

ويأتي قرار التقاعد من منصبه الحكومي بعد انتقادات متزايدة من المقربين من الحكومة والحلفاء الخارجيين.الذي أعربوا عن إحباطهم من سلوك " ماسك " الذي لا يمكن التنبؤ به وتأثيره السياسي. فضلاً عن ذلك، اعتبرت خسارة مرشح محافظ يدعمه ماسك في انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن دليلاً على التأثير السياسي السلبي لماسك.

اضافة الى ذلك - من المعروف أنه من المتوقع أن يحتفظ ماسك بدور غير رسمي كمستشار ويستمر في تقديم المشورة من حين لآخر للإدارة. ويأتي هذا التحول بالتزامن مع انتهاء فترة عمله "كموظف حكومي خاص" والتي تقتصر على 130 يوما، ومن المتوقع أن تنتهي نهاية مايو/أيار أو بداية يونيو/حزيران. ​

ويأتي الإعلان عن تقاعد ماسك في وقت تواجه فيه شركة تسلا، التي يديرها، انخفاضًا كبيرًا في المبيعات وسعر الأسهم. أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن التدخل السياسي لماسك والتأثير المحتمل على العلامة التجارية، وساهمت أخبار عودته للتركيز على تسلا في زيادة أسهم الشركة بنسبة 3.8%. ​

صُممت مبادرة الكفاءة الحكومية، التي قادها ماسك، لتقليل الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية، لكنها قوبلت بالانتقادات والعديد من التحديات. ويثير تقاعد ماسك المتوقع تساؤلات حول مستقبل المبادرة واستمرار جهود التحسين في الإدارة. ​