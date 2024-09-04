بهذه الطريقة حاول إسرائيلي تهريب عشرات الثعابين المحظورة إلى البلاد

ثعابين على متن الطائرة: حاول إسرائيلي من سكان مدينة القدس تهريب 69 أفعى محظور استيرادها على متن رحلة قادمة من إيطاليا - وتم القبض عليه من قبل الوحدة 747 في مطار بن غوريون. وسيحاول مفتشو هيئة الطبيعة والمتنزهات والخدمة البيطرية إعادة الزواحف إلى موطنها

كما أفيد، اعتقلت الوحدة 747 في مطار بن غوريون أحد سكان مدينة القدس الذي عاد إلى إسرائيل على متن رحلة جوية من إيطاليا. وبعد تفتيش أمتعته، ضبط المحققون عشرات الأكياس التي تحتوي على عشرات الثعابين من مختلف الأنواع المحظور استيرادها. وبعد ضبط الزواحف، تواصل أفراد الوحدة مع هيئة الطبيعة والمتنزهات والخدمات البيطرية، الذين تعاونوا مع رجال المباحث وبدأوا في تحديد هوية الثعابين التي تم العثور عليها، حيث تم العثور في المجمل في الأكياس على نحو 69 ثعباناً من مختلف الأنواع.

وصرح أوري لينيل، مدير الحياة البرية الأسيرة في هيئة الطبيعة والمتنزهات، حول هذا الموضوع: "هذه كمية كبيرة من الزواحف من الأنواع غير المحلية التي حاول المشتبه به تهريبها إلى البلاد في ظل ظروف نقل غير مناسبة، ودون تصاريح و شهادات صحية للحيوانات وسيتم بذل جهد لإعادتها إلى البلد الذي أتت منه. الشخص الذي حاول تهريب الزواحف إلى إسرائيل تصرف من منطلق جشع بالمال وفي هذه العملية خرق العديد من القوانين".

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أوضحت هيئة الطبيعة والحدائق أن التجارة بالحيوانات المحمية في العالم تعد مجالاً كبيراً من مجالات الجريمة حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث النطاق الاقتصادي (بعد التجارة غير المشروعة بالمخدرات والأسلحة والبشر)، وتعد من أهم العوامل في الحد من التنوع البيولوجي.

وفي إسرائيل أيضًا، تدر هذه الصناعة مبالغ ضخمة من المال وتجلب دخول المجرمين من العالم الإجرامي. وشهدت السنوات الأخيرة صعود واتساع شبكات التجارة والتهريب التي تقوم بنقل وتجارة الحيوانات البرية بهدف الربح المالي على حساب الحيوانات، دون أي اعتبار للأضرار الكبيرة التي قد تسببها هذه التجارة، سواء للحيوانات أو إلى الإنسان.