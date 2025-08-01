خيبة أمل في إسرائيل من الرسوم الجمركية: "كان من المتوقع حدوث خفض أكبر"

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سُجِّلت خيبة أمل في إسرائيل اليوم (الجمعة) بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على البضائع المستوردة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. وصرح رئيس اتحاد المصنّعين، الدكتور رون تومر، قائلاً: "أشعر بالأسف لهذا القرار. كان من الأفضل لو أن صديق إسرائيل العزيز قد خفّض الرسوم الجمركية إلى مستوى يُجسّد القرب والخصوصية بين البلدين في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والصناعية".

وأضاف رئيس الاتحاد: "نشكر جميع من شارك في المفاوضات، ونتطلع إلى مواصلة المفاوضات لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية إضافية. الصناعة الإسرائيلية شريك تجاري وثيق للولايات المتحدة، وندعو الحكومة إلى الاستفادة من ذلك والبدء في وضع ميزانيات وبرامج هامة لتطوير الصناعة، وجذب الاستثمارات إلى إسرائيل، وتشجيع الصادرات".

وأفادت وزارة المالية أن "معدل التعريفة الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على إسرائيل هو الأدنى بين الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وهو أقل من المعدل الذي فرضته على إسرائيل في 2 أبريل/نيسان. ويعكس ضم إسرائيل إلى هذه المجموعة الحوار والنقاش الإيجابي بين إسرائيل والحكومة. وتستمر هذه الاتصالات بهدف التوصل إلى اتفاق كامل ومُحسّن".

هذا تخفيض طفيف بنسبة 2% فقط عن السعر الأصلي الذي فرضه ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وجاء هذا القرار رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها إسرائيل على واشنطن، بما في ذلك زيارة رسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لخفض سعر الرسوم الجمركية.