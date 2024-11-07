"المستثمرون يحتفلون": ترامب ينجح في إحداث قفزة في وول ستريت أيضًا"

عزز انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قيمة الأسهم في "وول ستريت"، في الولايات المتحدة، التي ارتفعت بمقدار 1.62 تريليون دولار، وهي خامس أعلى نسبة في يوم واحد، كما ورد اليوم (الخميس) في "" وول ستريت جورنال”. وتسلط هذه القفزة الضوء على الفرصة التي يأمل المستثمرون والمصرفيون وغيرهم في العالم المالي في اغتنامها خلال أربع سنوات من التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والتوسع الاقتصادي التي يسعى الرئيس المنتخب لتحقيقها.

وقال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في كريست كابيتال في شيكاغو: "المستثمرون يحتفلون". وكان من بين الذين اشتروا أسهم الشركات الصغيرة، مراهنين على أن سياسات ترامب ستحفز الاقتصاد. الحماس كبير بشكل خاص في العديد من المجالات. كما ارتفعت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر بنك KBW بنسبة 11%. ويتوقع المستثمرون تخفيف الرقابة التنظيمية في ظل إدارة ترامب.

ويتوقع البعض أيضًا المزيد من المعاملات، ربما بين البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. الرحيل المتوقع لينا خان، التي ترأس لجنة التجارة الفيدرالية والتي كانت مصدر إزعاج للمديرين التنفيذيين الذين يأملون في القيام بعمليات استحواذ على التكنولوجيا، لاقى استحسانا من قبل المستثمرين والمصرفيين.

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وجذب الحماس الواضح لأسهم الشركات الصغيرة انتباه العديد من مديري المحافظ المالية، عندما ارتفع "مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة" بنسبة 5.8%. وقال المستثمرون إن تسارع العولمة، الذي ساعد الشركات المتعددة الجنسيات، نحو التركيز على مساعدة المصنعين المحليين والشركات الأخرى من شأنه أن يساعد أيضا.

وقال المستثمر الناشط كارل إيكان: "لقد أحبطت الإدارة الحالية الكثير من عمليات الاندماج هذه". "انتصار ترامب سيغير كل شيء"