بعد وقف إطلاق النار في غزة: "ستاندرد آند بورز" تُعدّل توقعاتها لإسرائيل إلى "مستقرة"

بعد شهر من الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لإسرائيل "من سلبية إلى مستقرة"، وذكر مؤشر سوق الأسهم في بيان "قد يُتيح اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس مساحةً لتهدئة الوضع العسكري، ويُقلل من احتمالية تصاعد التوترات على نطاق أوسع في غزة والمنطقة ككل. وهذا من شأنه أن يُخفف الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق العمل والمالية العامة".

وأضاف: "من المرجح أن تستمر قيود عرض العمالة، حيث من المُرجّح بقاء عدد أكبر من العمال المُجنّدين في الجيش مُقارنةً بما كان عليه الحال قبل الحرب، وأن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقًا في قطاع البناء (الذي يُشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) لا يُستبدلون إلا جزئيًا بالعمالة الأجنبية".

وفي السياق صرح وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع المنصرم، بأنه من المُقرر أن يُصوّت مجلس الوزراء الشهر الوشيك على ميزانية عام 2026 التي طال انتظارها، إلا أن الموافقة عليها تُواجه مُقاومة سياسية شديدة قد تُؤدّي إلى إجراء انتخابات مُبكرة، وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8%، وتتوقع نموًا بنسبة 5.2% في عام 2026. وتقدر عجز الموازنة بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.