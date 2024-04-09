هذا القطاع سيتأثر كثيرا بحال طبقت تركيا عقوباتها ضد إسرائيل

من المتوقع أن تؤثر القيود التركية على إسرائيل على أسعار الشقق في إسرائيل في حال تم تطبيقها بالفعل، ووفقا لما صرح به مسؤولين لـN12 فإن القيود التي أعلنتها وزارة التجارة التركية تشمل 54 منتجا، يستخدم عدد كبير منها في مجال البناء.

في الوقت نفسه، يحذر قطاع الأعمال من أن العقوبات التركية قد تكون خطوة أولى على طريق مقاطعة اقتصادية شاملة. ويؤكد رئيس هيئة قطاع الأعمال دوبي أميتاي أن "هناك تخوفاً حقيقياً من المقاطعة والعقوبات التركية أن تجر الى دول أخرى وشركات عالمية".

ويشار إلى أن قطاع البناء الإسرائيلي يعتمد على استيراد كميات كبيرة لمواد خام من تركيا، على رأسها الإسمنت والحديد بأنواعها، إضافة الى مواد ومنتجات البناء. من بين الأمور الأخرى يتم استيراد المواد المستخدمة في الحمامات مثل الرخام والمراحيض والمغاسل من تركيا. ووفقا لبيان اتحاد الغرف التجارية بلغت قيمة استيراد المنتجات الحجرية، الجبس والأسمنت والأسبستوس والسيراميك والزجاج وغيرها في عام 2022 ما يقارب 500 مليون دولار.

وهناك تحذيرات في قطاع البناء من عودة سيناريو مشابه للذي وقع خلال أزمة كورونا حيث توقف على مدار العام استيراد مواد بمجال البناء في الصين، ونتيجة لهذا النقص بالمنتجات فإن تجارا من بلدان أخرلا رفعوا أسعار المنتجات وحتى أن منتجات معينة لم تكن متوفرة، هذا الأمر أدى في حينه الى رفع أسعار المنتجات وهذا الأمر أضر بجدوى المشاريع.