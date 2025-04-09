تصعيد الحرب الاقتصادية - رد الصين الشديد على ترامب

بعد زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، لم تقف الصين مكتوفة الأيدي وأعلنت اليوم (الأربعاء) عن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية بنسبة 84% اعتبارا من يوم غد. وردًا على ذلك، وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الأمريكي، قال ترامب إن كل شيء "سيكون للأفضل، وستصبح أمريكا أكبر وأفضل من أي وقت مضى - إنه وقت رائع للشراء"، كما أنه ردا على ذلك رفع نسبة الرسوم على الصين بنسبة 125% .

وتأتي هذه الخطوة الدراماتيكية بعد أن أصدر مجلس الوزراء الصيني وثيقة طويلة تدين التحركات الأميركية، وتتضمن سلسلة من المطالبات: حول الرسوم الجمركية الجديدة، والحزم التي تقل عن عتبة 800 دولار (والتي ستدخل حيز التنفيذ في 22 مايو/أيار)، وحول تشديد الحظر الأميركي على تصدير المنتجات الحساسة إلى الصين.

كما أعربت الصين عن "قلقها البالغ" لمنظمة التجارة العالمية بشأن ما وصفته بـ"الرسوم الجمركية المتهورة" التي فرضتها إدارة ترامب. في هذه الأثناء، واصل مؤشر ستوكس أوروبا 600 انخفاضه إلى 4.2%.

وفي الوقت نفسه، يعاني قطاع السندات الأميركي من أزمة. إن ما كان عادة ملجأ في أوقات الأزمات، ومكاناً آمناً لرأس المال وسط العواصف الاقتصادية، لم يعد صالحاً. وبالتوازي مع انخفاضات أسواق الأسهم، هناك انخفاضات في قيمة السندات. وترى وسائل الإعلام العالمية في هذا إشارة إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأميركي.

وتعكس هذه الخطوة تصعيد النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، والذي جاء بعد أن رفعت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب المعدل التراكمي للرسوم الجمركية المعلن عنه هذا العام إلى 104%. تعهدت الصين بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية جديدة.

بأسلوب يشبه لعبة بينج بونج: في البداية، برر ترامب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 34% على الصين باعتبارها طريقة عادلة لتعديل الحواجز التي تفرضها بكين على الشركات والسلع الأميركية. وردت الصين بفرض رسوم جمركية خاصة بها، وأضافت الولايات المتحدة زيادة أخرى في الرسوم الجمركية.

في غصون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية تصل إلى 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار) على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي، والتي بلغت 25% على صادرات الصلب والألومنيوم. وكما ذكرنا، فقد أيدت معظم الشركات المقترح، الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا في منتصف الشهر الجاري.

وستستهدف الرسوم الجمركية الأوروبية البلدان ذات الحساسية السياسية، وستشمل منتجات مختلفة، بما في ذلك فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الماس والمنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية.