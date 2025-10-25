بعد خسائر فادحة: إيران تعلن إفلاس بنك "أينده"، أحد أكبر بنوكها الخاصة

أعلنت إيران عن إفلاس بنك "أينده"، أحد أكبر مؤسساتها المالية الخاصة، والذي نُقلت أصوله إلى بنك "ملي" المملوك للدولة، وكشف ‏الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسين راغفر أن بنك "آينده" يواجه خسائر تبلغ 450 ألف مليار تومان، إضافة إلى ديون بقيمة 300 ألف مليار تومان للبنك المركزي. وأوضح أن البنك منح قروضًا بقيمة 130 ألف مليار تومان إلى 61 شخصًا دون ضمانات، ولم تُسترد تلك المبالغ حتى الآن.

وأشار ‏راغفر إلى أن حجم ديون بنك "آينده" يكفي لبناء 120 مستشفى فوق تخصصي في أنحاء إيران، أو لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط طهران بمشهد وشيراز وأصفهان وتبريز.

تأسس بنك "أينده" عام 2012، وكان لديه 270 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 150 فرعًا في طهران. ومع ذلك، كان البنك مثقلًا بالديون، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 5.2 مليار دولار أمريكي، وبلغت الديون حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي، وفقًا لوكالة أنباء إسنا. ووفقًا للبنك المركزي، مُنحت أكثر من 90% من الأموال لشركات أو مشاريع مرتبطة بالبنك، ولم تُسدد أبدًا. وأكد مدير البنك، أبو الفضل نجار زاده، أن الاندماج مع بنك ملي "اكتمل الآن" وأن ودائع العملاء مضمونة. اصطفت طوابير أمام عدة فروع في طهران يوم السبت، بينما قامت الشرطة بتأمينها لمنع أي ذعر.