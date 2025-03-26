بنك إسرائيل ينشر بيانات "مثيرة للقلق" حول الوضع الاقتصادي

زيادة في علاوة المخاطر، والعواقب الاقتصادية طويلة المدى للحرب، والحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى لدمج المزيد من السكان في الجيش: هذا ما يظهره للجمهور تقرير بنك إسرائيل لعام 2024 الذي نُشر اليوم (الأربعاء). ويوضح هذا التقرير أنه على الرغم من تمرير الميزانية وخلق إطار معين من اليقين للسوق، فضلا عن تطبيق تعديلات الميزانية المتجسدة فيه - فإن وضع الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل الحرب المستمرة ولكن ليس فقط - لا يزال بعيدا عن القوة والصمود قبل الحرب.

وبحسب التقرير فإن "الاقتصاد لم يعد بعد إلى حالته قبل الحرب وستظل عواقب الحرب ترافقنا لسنوات طويلة". ويشير التقرير إلى حقيقة أن تحديات الحرب تضاف إلى التحديات الأساسية للاقتصاد - خاصة انخفاض إنتاجية العمل، وانخفاض معدل مشاركة المرأة العربية والرجال الحريديم في سوق العمل، والحوافز الهيكلية التي تحافظ على هذا الوضع. وبذلك، يؤكد على أهمية التعديلات في تركيبة النفقات الحكومية والتعبير عن الأولويات المناسبة لتحديات الاقتصاد. ويلاحظ أن هذه التوصيات لم يتم أخذها بعين الاعتبار في الميزانية العامة للدولة التي تمت إقرارها أمس، ويمكن اعتبار هذا التصريح الواضح من جانب بنك إسرائيل بمثابة انتقاد ضمني وإشارة تحذير لصناع القرار في الحكومة.

وبحسب التقرير، فإن نفس الإجراءات المالية التي تم اتخاذها في الميزانية، بما في ذلك الزيادات الضريبية والتخفيضات الأفقية البالغة 35 مليار شيكل من مختلف الوزارات الحكومية، لن تكون كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للاقتصاد على المدى القريب. ويرجع ذلك أيضًا إلى الطبيعة المؤقتة لجزء كبير من هذه الإجراءات، وأيضًا بسبب استمرار الحرب والنفقات المترتبة عليها، وأيضًا بسبب زيادة النفقات غير الدفاعية.

ويذكر التقرير كذلك أنه "بعد التعافي السريع من وباء كورونا وعشية الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي في حالة دورية جيدة نسبيًا في كثير من النواحي - التوظيف الكامل، وارتفاع الأجور الحقيقية، ونسبة الدين إلى الناتج مماثلة لمستوى ما قبل فيروس كورونا وفي اتجاه هبوطي، وفائض كبير ومستقر في الحساب الجاري، واحتياطيات عالية من النقد الأجنبي، ومعدل ادخار مرتفع، وارتفاع معدل الاستثمار، ومعدل تضخم يقترب من المنطقة المستهدفة".

ومع ذلك، يؤكد بنك إسرائيل أن "إنتاجية العمل في الاقتصاد، وبالتالي مستوى المعيشة، لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة (78% من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في عام 2023). ويعكس انخفاض الإنتاجية إلى حد كبير مخزونًا منخفضًا للغاية من رأس المال العام وانخفاض مستوى المهارات الأساسية للعمال إلى جانب انخفاض إنجازات الطلاب الإسرائيليين في الاختبارات الدولية المختلفة. كما يتم التعبير عن الفوارق في رأس المال البشري، ومعها معدلات المشاركة المنخفضة في سوق العمل بين النساء والرجال العرب، في ارتفاع الفقر. خلال الحرب، قد تتفاقم بعض هذه المشاكل: على سبيل المثال، قد يؤدي نقص ساعات الدراسة بسبب الحرب إلى الإضرار بالطلاب، وخاصة أولئك الذين يأتون من بيئة مستضعفة".