"معادن نادرة مقابل استمرار الدعم ؟||ترامب يستعرض وعدا تعهدت به أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة (الاثنين)، إنه يريد اتفاقا يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى الموارد الطبيعية النادرة في أوكرانيا، مقابل استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف. ويتماشى العرض مع استراتيجية أوكرانيا لتعميق العلاقات مع الإدارة الأمريكية من خلال منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المعادن المهمة التي تحتاجها في صناعتها ذات التقنية العالية.

وقال ترامب عن أوكرانيا: "لديهم أتربة نادرة. أريد الوصول إلى تلك الأرض، وهم على استعداد للقيام بذلك". "نحن نجلب لهم مئات المليارات من الدولارات." وقال مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة "فايننشال تايمز" إن تصريحات ترامب "تتوافق مع ’خطة النصر‘ التي عرضت له في الخريف". وقال المصدر أيضًا إن أوكرانيا عرضت على ترامب "شروطًا خاصة" للتعاون بشأن الموارد، وشددت على ضرورة حمايتها من روسيا وإيران.

Nicholas Kamm / AFP

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب تجميد خطة فرض رسوم جمركية على كندا، مقابل تعزيز حماية الحدود بين البلدين. وكتب الرئيس في منشور على شبكته الاجتماعية "الحقيقة": "وافقت كندا على ضمان حدود شمالية آمنة لنا. وستعزز الحدود بطائرات هليكوبتر جديدة وتكنولوجيا وأفراد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كندا التزامات جديدة - سنطلق قوة ضاربة مشتركة لمحاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال”.

وكتب ترامب: "بوصفي رئيسا، تقع على عاتقي مسؤولية ضمان سلامة جميع الأميركيين، وأنا أفعل ذلك بالضبط". وأضاف "أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة الأولية، وسيتم تجميد الرسوم الجمركية المعلنة يوم السبت لمدة 30 يوما، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بناء اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا أم لا. العدالة للجميع".

وفي الوقت نفسه، ردا على نية ترامب فرض تعريفات جمركية على البضائع الصينية، قررت بكين فرض تعريفات جمركية على الواردات من الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة المالية الصينية تعريفة بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات. وستدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في 10 فبراير/شباط.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن "زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد من جانب الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف أن "هذا لا يساعد في حل مشاكلها فحسب، بل يضر أيضًا بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الدول".