اعتقالات بعد فضيحة فساد مدوية تهز نقابة العمال الإسرائيلية

شهدت إسرائيل صباح اليوم (الاثنين) فضيحة فساد كبرى بعد أن أعلنت الشرطة عن تفكيك شبكة فساد داخل اتحاد العمال "الهستدروت"، في إطار ما سُمِّي قضية "يد باليد".

وأفادت مصادر شرطية أن وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية "لاهف 433" نفذت مداهمات واسعة في مكاتب الاتحاد وعدد من البلديات والشركات الحكومية، أسفرت عن اعتقال ثمانية مسؤولين كبار واستجواب 27 شخصًا آخرين، بينهم رئيس الاتحاد أرنون بر-دافيد وشريكته.

كما شملت التحقيقات مسؤولين من بلديات ريشون لتسيون، حريش، كريات بياليك، روش هعاين وأشدود، إضافة إلى موظفين في الكيرن كييمت، معهد فينجيت، شركة "إلعال" وسكك الحديد الإسرائيلية. وتوقعت الشرطة استدعاء أكثر من 350 شخصًا إضافيًا في إطار القضية خلال الأيام المقبلة.

وتستند الشبهات إلى وجود علاقات "تبادل مصالح" بين رجال أعمال ومسؤولين في الاتحاد، حيث يُعتقد أن رجل أعمال يمتلك شركة تأمين قدّم رشاوى ومنافع شخصية لمسؤولين كبار — بينها رحلات فاخرة، وظائف، وهدايا ثمينة — مقابل تسهيل حصوله على عقود وتأمينات من مؤسسات عامة وبلديات.

وفي بيان مقتضب، قال اتحاد العمال:"نحن على ثقة من براءة مسؤولي الاتحاد ونتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق. نشاط الاتحاد وخدماته للجمهور مستمرة كالمعتاد."

من جانبه، قال رئيس وحدة "لاهف 433" اللواء ميني بنيمين: "التحقيق السري الذي استمر أكثر من عامين كشف عن مخالفات خطيرة تمسّ نزاهة الوظيفة العامة. تظهر صورة مقلقة لعلاقات فساد بين رجال أعمال ومسؤولين حكوميين."

وأضاف العقيد يوسي غزيت من الوحدة ذاتها: "رجل الأعمال المتورط استخدم نفوذه للحصول على مكاسب ضخمة عبر شبكة من المصالح داخل الاتحاد، مستغلًا نفوذه لتعيين موالين له في مؤسسات عامة."

القضية، التي باتت تُعرف باسم "قضية اليد باليد"، توصف في إسرائيل بأنها واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزّت المؤسسة العمالية في السنوات الأخيرة.