اعتقال رجل أعمال مصري هارب من 56 حكم قضائي

اعتقلت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال هارب من محكومية 102 سنة سجن و56 حكما قضائيا، وذلك بعد أن ضبطته في مخبئة في مدينة الشهداء في المنوفية شمالي مصر، وقامت بتسليمه الى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.

ورجل الأعمال الهارب عاصم.ص صاحب إحدى شركات الاستثمار العقارية ويمتلك شركة المقاولات الشهيرة "أركان للإنشاءات" في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة، وعرف باسم "مستريح مصر الجديدة"

وقدم بحق رجل الأعمال بلاغ من قبل المحامي بالنقض طارق العوضي، والذي اتهمه بإهدار عشرات الملايين التي جمعها من المواطنين، من منطقتي مصر الجديدة في القاهرة والشهداء بالمنوفية، وفر هاربا وصدرت بحقه 56 أحكاما قضائية.