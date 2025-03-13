كيف يؤثر التصعيد المستمر في الضفة الغربية على المواطنين العرب في إسرائيل؟

لطالما شكلت محافظة جنين وجهة لأبناء المجتمع العربي في إسرائيل يقصدونها للمشتريات والاستجمام، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك… لكنها اليوم تكاد شوارعها تخلو من السيارات ذات اللوائح الصفراء عقب الاغلاق المطبق التي تفرضه إسرائيل على عليها والعديد من المحافظات الفلسطينية منذ بدء حملتها العسكرية على الضفة التي تدخل يومها الواحد والخمسين على التوالي.

هذا الاغلاق المستمر ينعكس سلبا على الحركة التجارية في الضفة الغربية التي تعتمد بشكل كبير على دخول المواطنين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية الى أسواقها ومحالها، ويتكبد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة خسارة تقدر بمائة وخمسين مليون شيكل شهريا نتيجة الاغلاق الا ان المستهلك من ابناء المجتمع العربي في اسرائيل يتأثر من عدم قدرته على إقتناء منتجات بأسعار زهيدة نسبة لأسعار المنتجات في إسرائيل وخاصة عند الحديث عن المنتجات الغذائية والخضروات

وفق آخر الاحصائيات تبلغ قيمة السيولة النقدية التي يضخها عرب 48 على السوق الفلسطيني في مدن الضفة الغربية أكثر من 1.7 مليار شيقل سنويا مما يجعل من استمرار الحملة العسكرية الاسرائيلية في الضفة وارتفاع منسوب التصعيد الامني ضربة قاسمة للأقتصاد الفلسطيني واغلاقا لمتنفس لطالما لجأ اليه المواطنون العرب في إسرائيل الذي يتواجد اكثر من نصفهم تحت خط الفقر في ظل موجة من الغلاء الفاحش