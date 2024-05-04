تقرير: صادرات النفط لإسرائيل عن طريق تركيا استمرت رغم المقاطعة، لهذه الأسباب

أفاد موقع "جلوبس" الاقتصادي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن تركيا لم توقف بعد تحميل ناقلات النفط من ميناء "جيهان" في تركيا إلى أسرائيل، حيث أن أذربيجان التي تعتبر موردا مهما للنفط لإسرائيل، حيث يصل النفط من خلال أنبوب من باكو-تابليسي- جيهان، حيث يتم تحميله في ميناء جيهان على ناقلات نفط بالطريق إلى حيفا.

ويشار الى أن إسرائيل احتلت المكان الأول في قائمة وجهات تصدير النفط لأذربيجان مع 523.5 الف طن والتي تقدر بمبلغ 297 مليون دولار. وتعتبر أذربيجان موردة نفط كبيرة لإسرائيل الى جانب كازخستان، حيث من بين المصادر الأخرى تعد نيجيريا على سبيل المثال.

والسبب في أن تركيا لم تمس بتزويد إسرائيل في النفط لا تتعلق بمصالحها معها، انما مع أذربيجان. توجد للرئيس الأذري الهان علييف علاقات ممتازة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن ليست أقل أهمية من علاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي لن يتجرأ على اتخاذ خطوات تمس بمصالح صديقه العزيز علييف بصورة مباشرة.

بشكل عام، العلاقات بين أنقرة وباكو عميقة وتستند على فكرة "أمة واحدة، ودولتان"، الأذريون هم من الشعوب التركية، مثل الكازاخ والأوزبكـ لكنهم أقرب إلى أنقرة أكثر من الجميع، ومن هنا يأتي عمق العلاقة.

وفي الوقت نفسه، تعتبر إسرائيل موردًا مهمًا جدًا للمعدات العسكرية لأذربيجان، وتشمل هذه مجموعة واسعة من المنتجات: بدءًا من أسلحة "هاروب" المتجولة، مرورًا بصواريخ "لورا" وحتى شراء أذربيجان نظام الدفاع الجوي باراك "إم إكس" من الصناعات الجوية الإسرائيلية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر مقابل 1.2 مليار دولار، ويمكن أن يضاف إلى ذلك، على سبيل المثال، بيع قمرين صناعيين من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى أذربيجان في تشرين أول/أكتوبر مقابل 120 مليون دولار.