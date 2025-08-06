ترامب يعاقب الهند برسوم جمارك باهضة لهذا السبب

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يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حروبه التجارية، إذ وقّع يوم الأربعاء أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية التي فرضها على حليفتها إلى 50%. ويُعزي ترامب ذلك إلى استمرار الهند في شراء النفط من روسيا. ووفقًا للأمر، ستدخل الرسوم الجمركية على الهند حيز التنفيذ خلال 21 يومًا، مما يتيح وقتًا كافيًا للمفاوضات بين الطرفين. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يتراجع الهنود عن موقفهم.

تناول ترامب هذه القضية هذا الأسبوع في سلسلة منشورات على منصة "TruthSocial" للتواصل الاجتماعي، كتب فيها، من بين أمور أخرى، أن "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط من روسيا فحسب، بل إنها، في معظم الحالات، تعيد بيعه في السوق المفتوحة وتحقق أرباحًا طائلة. إنهم لا يكترثون بعدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية. ولهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الهند بشكل كبير".

"لديهم أعلى الرسوم الجمركية على الإطلاق... قررنا فرض 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة القادمة لأنهم يشترون النفط الروسي. إنهم يمولون آلة الحرب".

ردد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قائلاً: "أحسنت يا سيدي الرئيس. أُقدّر التزامك القوي بإنهاء حمام الدم هذا في أوكرانيا. إن إجبار دول مثل الهند على دفع ثمن أرباح حربها هو نقطة انطلاق جيدة".

ردّت الحكومة الهندية قائلةً: "من المؤسف أن الولايات المتحدة تختار فرض رسوم جمركية إضافية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية. نؤكد مجددًا أن هذه الإجراءات الأمريكية غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. لقد أوضحنا موقفنا بشأن القضايا المتعلقة بواردات النفط من روسيا".

هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، وأضاف أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه عقوبة غير محددة، لكنه لم يُفصّل في الأمر. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح مصدران حكوميان هنديان لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب.

في هذه الأثناء، تحدث ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب مكالمة أجراها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو.