صفقة الغاز العملاقة بين مصر وإسرائيل على حافة الانهيار لهذا السبب

كشفت تقارير صحيفة العربي الجديد القطرية، استنادًا إلى مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل تواجه خطر الانهيار. وأشارت المصادر إلى أن الصفقة أصبحت أداة في لعبة سياسية داخلية يديرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، بهدف تهدئة قاعدتهم الشعبية التي تخشى من تعزيز الصفقة للاقتصاد المصري أو أن تُشكل عقبة أمام تهجير فلسطينيين من غزة.

تتعلق الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، بتدفق متوسط قدره 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، وقد وصلت إلى طريق مسدود سياسي قبل أيام قليلة من الموعد الحاسم لتفعيلها في 30 نوفمبر\تشرين ثاني.

المصادر المصرية أكدت أن إسرائيل لا تلتزم بزيادة الصادرات كما هو منصوص عليه في تحديث الاتفاق في يوليو\تموز 2025، بينما تتذرع بالحديث عن مشكلات فنية تم حلها بالفعل. وفي الوقت نفسه، يبدو أن حكومة نتنياهو ترغب في تجميد الصفقة الجديدة بسبب خلافات حول الوضع في غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، ورغبتها في تعديل تسعير الغاز مستقبلاً.

ردًا على ذلك، تتخذ مصر إجراءات استعدادًا لانخفاض كبير وحتى توقف جزئي لتدفق الغاز من إسرائيل حتى صيف 2026، وتشهد الأسواق المصرية مناقصات عاجلة لاستيراد ثلاث سفن من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقيات مع شركات من السعودية وفرنسا وهولندا وأذربيجان لتأمين 20 شحنة إضافية حتى نهاية العام، وما يقارب 125 شحنة أخرى خلال 2026.

في المقابل، يضغط مشغلو حقل ليفياثان، وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية، على الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا في الصفقة، مع تحديد موعد نهائي في 30 نوفمبر\تشرين ثاني للموافقة على توسيع الحقل وخط النقل لمصر. ويُقدَّر أن الضغط من الشركاء الدوليين ووزير الطاقة الأمريكي سيدفع إسرائيل لتنفيذ الاتفاق.

مصدر مصري وصف التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان بأنها مجرد "ضجيج إعلامي"، مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار مع جدوى اقتصادية محدودة، وأن القاهرة تتجاهل هذه التهديدات لتجنب منح نتنياهو إنجازًا سياسيًا.