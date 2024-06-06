بمعايير عالمية عالية : السعودية تعلن عن مشروع سياحي ضخم على ساحل خليج العقبة

تقيم السعودية مشروعا ضخما على ساحل خليج العقبة سيدخل للناتج المحلي مع حلول عام 2030 نحو 2.6 مليار ريال سعودي، وفي إطار ذلك أعلن مجلس إدارة "نيوم" الخميس عن مشروع "مقنا"، وهو مشروع للسياحة الساحلية الفاخرة.

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ويضم المشروع وفقا لمصادر إعلامية سعودية 12 وجهة رئيسة، وهي: "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"ألانان"، و"قيدوري"، و"تريام"، و"جاومور".

ووفقا للبيان الصادر "يجسد ’مقنا’ بموقعه الفريد، وتنوعه البيئي ونموذجه المبتكر، وجهة عالمية للسياحة الطبيعية، والتي تدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وصمم المشروع الجديد وفقا لأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، ووفقا للبيان :"سيشكل "مقنا" من خلال وجهاته المتنوعة والممتدة على نحو 120 كيلومترًا، معيارًا عالميًا جديدًا في عالم السياحة الطبيعية الفاخرة، حيث سيتم تطويره ليكون معززًا بأحدث التقنيات المتقدمة، وسيتميز بتصاميمَ هندسيةٍ عالمية المستوى، ومرافق عصرية متطورة، تندمج جميعها مع البيئة الطبيعية المحيطة، وتقدم سلسلة من التجارب المتفردة في الضيافة والترفيه".

ويضم "مقنا" 15 فندقا فاخرا، تشتمل على أكثر من 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية، وتستوعب أكثر من 300,000 نزيل سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية.

ويشكل إقامة المشروع محفز للنشاط الاقتصادي في السعودية وسيوفر 15 ألف فرصة عمل في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة، وسيساهم المشروع بنحو 2.6 مليار سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع حلول عام 2030.