بمعايير عالمية عالية : السعودية تعلن عن مشروع سياحي ضخم على ساحل خليج العقبة

تقيم السعودية مشروعا ضخما على ساحل خليج العقبة سيدخل للناتج المحلي مع حلول عام 2030 نحو 2.6 مليار ريال سعودي، وفي إطار ذلك أعلن مجلس إدارة "نيوم" الخميس عن مشروع "مقنا"، وهو مشروع للسياحة الساحلية الفاخرة.

