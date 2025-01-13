وزارة المالية الإسرائيلية تكشف حجم الإنفاق المباشر على الحرب منذ بدايتها
تشير بيانات وزارة المالية، إلى أن الإنفاق المباشر على الحرب منذ بدايتها، بلغ 125 مليار شيكل
i24NEWS
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بلغ العجز في ميزانية الدولة الإسرائيلية العام الماضي 6.9%، ويعتبر هذا الرقم أقل من سقف العجز الذي حددته الحكومة بعد الحرب وهو 7,7%. وبلغ إجمالية 136 مليار شيكل.
وتشير بيانات وزارة المالية، إلى أن الإنفاق المباشر على الحرب منذ بدايتها، بلغ 125 مليار شيكل. فيما قفز الإنفاق الحكومي على الحرب بنسبة 20% في العام الماضي مقارنة بعام 2023. ومن ناحية أخرى، زادت إيرادات الدولة بنسبة 10%.
وشدد المحاسب العام لوزارة المالية يهلي روتنبيرغ على أنه يجب الحفاظ على أهداف العجز هذا العام أيضًا من أجل نقل رسالة مهمة إلى سوق المال وإعادة تأهيل التصنيف الائتماني لإسرائيل.
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