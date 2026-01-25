أضواء سماوية، ورئيس بلدية قط: جولة لا تُنسى في إحدى أبرز حدائق الولايات المتحدة

عندما نفكر في ألاسكا، يتبادر إلى أذهاننا على الأرجح أنهارها الجليدية الشاسعة، وأكبر حدائقها الوطنية في الولايات المتحدة، وبالطبع، الشفق القطبي. ولكن إلى جانب هذه المعالم، تختبئ بالقرب من إحدى حدائق ألاسكا واحدة من أفضل أسرار الولاية: بلدة تالكيتنا.

تقع هذه البلدة الصغيرة الهادئة أسفل جبال منتزه دينالي الوطني الشاهقة، على الطريق الرئيسي مباشرةً. إنها ليست مجرد بوابة عادية إلى منتزه يزخر بالأنشطة، بل هي مجتمع مزدهر غني بالتاريخ والسحر والثقافة. يبلغ عدد سكان البلدة 1055 نسمة فقط، وقد تأسست رسميًا عام 1916، وتبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة عن مدينة أنكوريج. ونظرًا لصغر حجمها وقلة المرشحين، عيّنت بلدة تالكيتنا قطًا يُدعى ستوبس، شغل منصب "العمدة الفخري" من عام 1997 حتى وفاته عام 2017.

البلدة هي مكان يندمج فيه الطبيعة والحياة المحلية معًا، ويخلقون جوًا مثاليًا لأولئك الراغبين بالتوقف على جانب الطريق من أنكوراج إلى حديقة دينالي وتجربة جانب آخر من ألاسكا الذي قلائل حالفهم الحظ لرؤيته. إذًا من المؤكد أنكم تتساءلون: ما الذي يجعل بلدة صغيرة جدًا مميزة إلى هذا الحد؟

في الواقع، تعدّ تالكيتنا مجتمعًا غارقًا في التاريخ، من جذورها الأصلية المبكرة وحتى أيام حمى الذهب وازدهار السياحة في المنطقة بفضل منتزه دينالي الوطني. التراث الثقافي للبلدة متداخل في الحياة اليومية، مع المتاحف والمعارض والمتاجر المحلية التي تقدم لمحة عن الماضي المثير للدولة.

إنها مدينة تُجسّد سحر ألاسكا الريفي، بعيدًا عن صخب الحشود والمتاجر التجارية، سواءً أكان ذلك من خلال حاناتها المحلية الأنيقة أو مسارات المشي التي تقود إلى بعضٍ من أجمل المناطق البرية. تُقدّم المدينة باقةً متنوعةً من الأنشطة، تشمل مشاهدة الحياة البرية، والتجديف، وصيد الأسماك، وبعضًا من أجمل مسارات المشي في العالم.

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن مجتمع الأعمال الصغيرة فيها مُلفتٌ للنظر. فمن المطاعم المحلية التي تُقدّم أطعمةً طازجةً إلى ورش العمل الحرفية والمنتجات اليدوية، أصبحت هذه المدينة مركزًا للعقول المُبدعة، كالمصورين والكتاب والفنانين الذين يستلهمون إبداعهم من الطبيعة البرية المحيطة.

وإذا تابعنا من هناك سنكتشف عجائب لا تقل روعة. الحديقة الوطنية دينالي هي واحدة من أشهر الحدائق في الولايات المتحدة وكندا، وتضم جبل مكينلي، وهو أعلى جبل في أمريكا الشمالية ويبلغ ارتفاعه 6,191 مترًا. وإذا لم يكن هذا كافيًا، فإن الحديقة كلها تمتد على مساحة 24,464 كيلومترًا مربعًا، أي ببساطة أكبر بقليل من دولة إسرائيل.

الحديقة تحتوي على غابات في مناطق منخفضة، وصخور، ومنحدرات، وأنهار جليدية تمتد لعشرات الكيلومترات وتبقى طوال أيام السنة! ما هو مميز جدًا هناك، أن الزيارة نفسها تشبه رحلة سفاري.

يوجد طريق واحد يخترق عمق المتنزه، يتيح لك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة الحيوانات التي قد تقترب أحيانًا من نوافذ السيارة. من نقطة معينة، يجب عليك ركن سيارتك واستقلال حافلة نقل خاصة بالمتنزه، نظرًا للمخاطر التي قد تشكلها الحيوانات على المسافرين، ولتجنب الضياع بسبب قلة الحواجز بين الجبال.

يوفر المتنزه بشكل أساسي مسارات للمشي، ورحلات التجديف مع مرشدين، وزيارة المزارع، أو ببساطة مشاهدة الحيوانات المحلية المتجولة مثل الأيائل والذئاب والماشية. وفي أماكن محددة، قد تصادف الدببة الرمادية.

أما للمغامرين، فيمكنكم زيارة المتنزه في الشتاء للاستمتاع بالشفق القطبي، أو القيام بجولة على زلاجات تجرها الكلاب، أو ركوب الدراجات الثلجية، أو التزلج - مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط ​​درجة الحرارة خلال هذا الموسم يبلغ -15 درجة مئوية.

في الختام، الجبل الأعلى في أمريكا الشمالية ربما يجذب إليه وبحق حشود من المتنزهين، لكن في أسفله تختبئ أيضاً جوهرة صغيرة ذات سحر، تاريخ وجمال طبيعي. لذلك، عندما تصلون إلى ألاسكا وتسافرون إلى منتزه دينالي، لا تنسوا التوقف في تالكيتنا - وستحظون بفرصة لتجربة ألاسكا كما ينبغي.