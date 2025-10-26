خطوة أمنية غير مسبوقة منذ اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الموافقة على إنشاء فرع لشركة "كونتروب للتقنيات الدقيقة" (Controp Precision Technologies Ltd) في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها في مجال التعاون الأمني والتقني بين الجانبين منذ توقيع اتفاقات إبراهيم

I24NEWS

وبحسب القرار الحكومي، فإن الشركة الجديدة التي ستحمل اسم Controp (UAE) Limited ستعمل ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، وستكون مملوكة بالكامل للشركة الإسرائيلية الأم. وستشمل أنشطتها التسويق، والمبيعات، والصيانة، والدعم الفني، وربما أيضًا الإنتاج المحلي لأنظمة المراقبة الكهروضوئية المتقدمة التي تطورها الشركة.

تبلغ الاستثمارات المبدئية في المشروع نحو 30 مليون دولار، تموَّل من رأس مال الشركة وقروض داخلية. وسيُعيَّن مدير عام إسرائيلي على رأس الفرع الجديد، فيما تبقى السيطرة الكاملة بيد "كونتروب" في إسرائيل.

وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية أن المشروع خضع لمراجعة وموافقة "المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن"، حيث تم تحديد آليات رقابة صارمة لمنع تسرب أي معلومات أمنية حساسة إلى جهات أجنبية، وضمان فصل تام بين أنظمة المعلومات في إسرائيل وتلك التي ستُستخدم في الإمارات.

وجاء في مذكرة تفسير القرار أن هذه الخطوة تمثّل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الدولي للشركة، الهادفة إلى توسيع نشاطها في منطقة الشرق الأوسط بعد اتفاقات إبراهيم. وتشهد الإمارات، بحسب الوثيقة، طلبًا متزايدًا على أنظمة المراقبة والحماية البحرية والجوية، في ظل رغبة مؤسسات أمنية واقتصادية محلية في اقتناء تكنولوجيا متقدمة من إسرائيل.

وأوضح البيان الحكومي أن الوجود المباشر للشركة في أبوظبي سيساهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليص زمن التسليم، وتعزيز الثقة مع العملاء المحليين، مع الالتزام التام بقوانين الرقابة على الصادرات الأمنية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تُستكمل إجراءات تسجيل الشركة رسميًا لدى السلطات الإماراتية قريبًا، على أن يُدرج القرار الحكومي ضمن وثائق تأسيسها.

وقال مصدر حكومي مشارك في المشروع:"هذه الخطوة تمثّل تعزيزًا جديدًا للعلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين إسرائيل والإمارات، مع الحفاظ الكامل على المصالح الأمنية للدولة".