رفض شعبي واسع لمشروع توربينات الرياح في الجولان

رفض جولاني شعبي يتجدد بين فترة وأخرى مع عودة شركة انرجكس للطاقة الكهربائية لمحاوله الدخول للعمل في أراضيهم والشروع ببناء توربينات الرياح على اراضيهم الزراعية.

مسيرة سيارات ضخمة جابت بساتين التفاح والكرز المستهدفة لإقامة المشروع .مؤكدة رفض السكان القاطع لمشروع التوربينات الذي يستهدف ثلاثة آلاف وخمس مئة دونم من أراضيهم الزراعية. و يعتبرونه محاولة تهجير جديدة، تحت غطاء بيئي. اضافة لأضراره الصحية والاقتصادية الكبيرة.

السكان توجهوا إلى القضاء منذ سنوات ولم تحل القضية .فيما أرسلت عدة رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء دون إيجاد أي نتيجة ...

علما أن المشروع يعتبر في المرحلة الثالثة منه حيث أقيمت المرحلة الأولى في منطقة المنصورة والثانية في تل الفرس بعيدا عن الأماكن السكنية ........

وكان قد شهد الجولان قبل عامين مواجهات كبيرة مع قوات الشرطة . عندما حاولت الشركة الدخول مجددا الأمر الذي لا يزال يضع احتمالية التصعيد في حال إصرار الشركة على الدخول للعمل مجددا.