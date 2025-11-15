تقرير: البيت الأبيض يصنف مجموعة "علي بابا" الصينية "تهديداً" للأمن القومي

في مذكرة اصدرها البيت الأبيض واعتبرت مجموعة"علي باب" الصينية، تهديدا للأمن القومي، وبأنها تقدم دعما تقنيا للجيش الصيني في عمليات يُزعم أنها تستهدف أهدافاً داخل الولايات المتحدة، وتضمنت "معلومات من ملفات استخباراتية سرّية، كانت مصنفة سابقاً في خانة سري للغاية" توضّح الكيفية التي تزود فيها مجموعة "علي بابا" الجيش الصيني بقدرات تقنية ترى الإدارة الأميركية أنها تشكّل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة". وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".

من جهتها، ردّت "علي بابا" على تلك الاتهامات قائلة: "هذه الادعاءات، التي يُزعم أنها تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية سرّبتها مصادركم، محض هراء. إنها محاولة واضحة للتلاعب بالرأي العام والإساءة إلى شركة علي بابا".

وبحسب المذكرة، توفر "علي بابا" للحكومة الصينية والجيش الصيني إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ومعلومات شبكات "واي فاي"، وسجلات الدفع، بالإضافة إلى خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تشير إلى أن بعض موظفي الشركة نقلوا معارف تقنية حول ثغرات "زيرو-داي" (Zero Day)، وهي ثغرات برمجية غير معروفة للمطورين، ولا يمكن إصلاحها مسبقاً، إلى الجيش الصينية، ورغم أن الصحيفة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم، فإنها تعكس تزايد القلق الأميركي من خدمات الحوسبة السحابية الصينية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة بكين على الوصول إلى بيانات حساسة داخل الولايات المتحدة واستغلالها.

وفي السياق قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي جابارد، إنها أحالت ملفين جنائين إلى وزارة العدل يتعلقان بتسريبات مزعومة لمعلومات سرية إلى وسائل إعلام أميركية.ومع تزايد اعتماد الجيوش حول العالم على الخدمات التي تقدّمها شركات التكنولوجيا، خصوصاً مع ترابط أنظمة الأسلحة عبر شبكات حاسوبية واعتمادها المتزايد على الحوسبة السحابية، تتنامى المخاوف بشأن دور الشركات الخاصة.