نتنياهو سيزور البيت الأبيض الاثنين الوشيك للتفاوض على الرسوم الجمركية

من المتوقع أن يناقش الزعيمان أيضا الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة في غزة والتهديد الإيراني، وهما قضيتان تشكلان أولوية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

i24NEWS
i24NEWS
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دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 4 فبراير 2025. جيم واتسون /
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 4 فبراير 2025. جيم واتسون / Jim WATSON / AFP

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة i24NEWS، مساء اليوم السبت إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن، الاثنين الوشيك، وسط فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق".

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ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان أيضا الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة في غزة والتهديد الإيراني، وهما قضيتان تشكلان أولوية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

وفي يوم الخميس، وهو اليوم التالي لإعلان هذه الضرائب، قال الرئيس الأميركي إنه يتوقع زيارة من حليفه الإسرائيلي "في المستقبل غير البعيد، ربما الأسبوع المقبل". ومن المتوقع أن يستغل نتنياهو الرحلة لمحاولة إقناع ترامب بالتخلي عن الرسوم الجمركية البالغة 17 بالمئة على إسرائيل.

وتواجه العديد من المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من بقية العالم الآن تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، ولكن بعض الدول، بما في ذلك إسرائيل، التي تصدر المزيد إلى الولايات المتحدة، ستواجه تعريفات جمركية أعلى اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري.

وسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي دونالد ترامب منذ تصريحاته بشأن الرسوم الجمركية، الأربعاء المنصرم، مما يجعل إسرائيل حالة اختبار لإعفاءات أو تعديلات محتملة على نظام الرسوم الجمركية الذي ينوي الرئيس الأميركي تطبيقه عالميا.

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