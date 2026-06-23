طيران الإمارات تحصد 3 جوائز كبرى عالميًا وتؤكد ريادتها في قطاع السفر الجوي

حصدت طيران الإمارات ثلاث جوائز بارزة خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026"، بعدما فازت بجائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم"، إلى جانب جائزتي "أفضل درجة أولى" و"أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط" عن صالة الدرجة الأولى التابعة للناقلة في مطار دبي الدولي.

وجاءت هذه الجوائز ضمن جوائز "بزنس ترافيلر الشرق الأوسط"، التي تُعد من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، وتعتمد في نتائجها على ترشيحات وتصويت قراء المجلة.

وتسلّم الجوائز نيابة عن الشركة عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الناقلة، مؤكدًا استمرار الاستثمار في تطوير تجربة السفر والخدمات المقدمة للمسافرين.

وتواصل الشركة تنفيذ برنامج واسع لتحديث أسطولها يشمل طائرات من طرازي إيرباص A380 وبوينغ 777، إلى جانب إدخال طائرات إيرباص A350 الجديدة إلى الخدمة، في إطار خطط توسيع وتطوير شبكتها العالمية التي تغطي نحو 140 وجهة.

كما أعلنت الناقلة استمرارها في تطوير الخدمات التقنية على متن الرحلات، بما يشمل توسيع خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر تقنية "ستارلينك" على عدد متزايد من الطائرات، بهدف تحسين تجربة المسافرين أثناء الرحلات الجوية.