الحكومة ستصادق على تعيينات أعضاء مجالس الإدارة دون مؤهلات

من المتوقع أن تصادق لجنة الوزراء للتشريع اليوم (الأحد) على تعديل قانون الشركات الحكومية، من خلال إلغاء "منتخب أعضاء مجلس الإدارة"، الذي كان يلزم بتعيين أصحاب كفاءات لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة. في الواقع، القانون الجديد الذي بادر إليه الوزير المسؤول عن الشركات الحكومية دودي أمسالم، سيوجه بأن تنتقل جميع صلاحيات التعيين إليه وإلى الوزراء المعنيين الذين سيسيطرون على جميع التعيينات.

شرح الوزير أمسالم في مؤتمر صحفي بداية الصيف أنه يرغب "أن يجلس في مجلس إدارة شركة الكهرباء شخص صاحب عائلة يواجه صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء، وليس فقط خبير كهرباء أو بروفيسور، وأن تُدرج في مجالس الإدارة أشخاص من الأطراف الجغرافية ومن جميع الشرائح والمناطق."

اقتراح إضافي يُطرح هو للنائب أوشر شَكَلِيم، وبموجبه سيتمكن الوزراء من تعيين أي شخص يرغبون فيه لمنصب رفيع دون لجنة بحث، أي أنه يمكن الاستغناء عن لجنة غرونيس.

رئيس كتلة "كاحول لافان" بيني غانتس هاجم هذه الخطوة قائلاً: "توزيع الوظائف - المرض الذي يدمر دولتنا. أحد الأمور التي كشفتها هذه الحرب هو أن الدولة لم تكن مستعدة للتحدي المدني. الخدمة العامة ووزارات الحكومة انهارت، وهي بحاجة إلى هزة جادة، لا إلى المزيد من توزيع الوظائف".

وكتب أيضا في حسابه على منصة X: "ماذا يفعل الائتلاف في الأسبوع الأول لدورة الكنيست بدلاً من التعلم من الدرس والبدء بالعمل؟ يمررون قانون الوظائف للمديرين وقانون سيسمح لهم بتعيين أصدقاء في مناصب عليا. المزيد من التعيينات السياسية، المزيد من سياسة "صديق يجلب صديق". بدلاً من تعيين أشخاص يعملون من أجل المواطنين - يعينون أشخاصاً سيعملون من أجل السياسيين. انظروا ماذا يحدث في الصناعات الجوية - أكبر شركة أمنية في إسرائيل، بدون رئيس مجلس إدارة وبدون مديرين. كل شيء عالق بسبب صراعات القوة في مركز الليكود. كفى."

وقد لخّص كلماته بالقول: "حان الوقت لإيقاف الجوبيزم. فقط حكومة اتفاقات وطنية قادرة أن تضع لهذا حدًا، أن تنظّف السياسة من المصالح، أن تقلّص عدد الوزارات وأن تبني جهازًا عامًا يعمل فعلاً من أجل الجمهور. من أجلنا جميعًا".