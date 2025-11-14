في انتظار الحصول على ترخيص من "الشاباك": شركات الطيران الإسرائيلية تُعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية نحو المغرب

رغم المحادثات التي جرت مؤخرا بين المغرب وإسرائيل بشأن استئناف هذا الخط الجوي بعد أكثر من عامين من التوقف، كشفت شركات الطيران الإسرائيلية، أن الرحلات الجوية المباشرة نحو المغرب ستظل معلّقة في الوقت الراهن، وذلك في انتظار حصولها على الترخيص الأمني من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".

والقرار لم يعد مرتبطا فقط بالتفاهمات التقنية بين وزارتي النقل في المغرب وإسرائيل، بل بات خاضعا أيضا للإجراءات الأمنية التي يشرف عليها "الشاباك"، باعتباره الجهة المخوّلة بمنح الضوء الأخضر لشركات الطيران الإسرائيلية لاستئناف رحلاتها، نقلا عن مصادر داخل القطاع الجوي الإسرائيلي

ورجحت تقارير إسرائيلية، أن عدم تقديم "الشاباك" للتراخيص اللازمة لاستئناف الشركات الإسرائيلية المتخصصة في النقل الجوي رحلاتها مع المغرب حتى الآن، يعود لأسباب قد تكون مرتبطة بالظروف الأمنية، إذ يُعتقد أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ينتظر الوقت الذي يراه مناسبا لاستئناف الرحلات نحو المملكة المغربية.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن وزيرة النقل ميري ريغيف أجرت محادثات مع وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح، حيث اتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية خلال الأشهر المقبلة، في أعقاب وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ويُتوقّع، وفق فاعلين في القطاع السياحي الإسرائيلي، أن يشهد الخط الجوي نحو المغرب إقبالا كبيرا فور استئنافه، خاصة في صفوف اليهود المغاربة المقيمين في إسرائيل، الذين يصل عددهم إلى نحو مليون شخص، إلى جانب السياح الذين يعتبرون المغرب من أكثر الوجهات شعبية قبل توقف الرحلات سنة 2023.