مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع "بنك حزب الله"

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أصدر مصرف لبنان المركزي اليوم (الثلاثاء) تعميما يمنع المؤسسات المالية المرخصة في البلاد من أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله والمدعومة من إيران، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة القرض الحسن عام 2007، بزعم أن حزب الله يستخدمها كواجهة لممارسة أنشطة مالية والوصول إلى النظام المالي الدولي. تُقدم المؤسسة، التي تأسست عام 1983، نفسها كمنظمة غير ربحية تُقدم قروضًا وفقًا للمبادئ الإسلامية التي تُحرم الربا.

هاجمت إسرائيل فروعًا للمنظمة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي. تعمل المنظمة بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، وتدير أكثر من 30 فرعًا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.