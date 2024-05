تقرير : الجزائر "ستوقف تسليم الغاز إلى ناتورجي الإسبانية إذا باعت أسهمها لشركة أخرى"

أفاد مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى شركة ناتورجي الإسبانية، إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى.

يأتي هذا على خلفية تأكيد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الشهر الماضي، أنها تجري مناقشات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي، ما قد يؤدي إلى عرض استحواذ كامل على أكبر شركة غاز طبيعي في إسبانيا.

وتملك” ناتورجي” حصة في خط أنابيب غاز رئيسي بين إسبانيا والجزائر، ولديها كذلك عقود رئيسية مع سوناطراك الجزائرية التي تمد إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب.

وتلتزم ناتورجي أيضا بعقد طويل الأجل لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المسال سنويا.

وقال متحدث باسم الشركة: “وقّعت ناتورجي عقود توريد (الغاز) أو دفع (غرامة إذا لم تستورده) حتى 2032 مع الجزائر”.

وأضاف: “ناتورجي ليست جزءا من أي مفاوضات بشأن المساهمة في الشركة، كما هو واضح في الحقائق ذات الصلة المنشورة في ذلك الوقت”.

https://twitter.com/i/web/status/1787594497091616982