فواتير كهرباء صادمة تشعل الغضب في الشارع السوري

تشهد الساحة السورية موجة غضب واستياء متصاعدة عقب صدور فواتير كهرباء وُصفت بالصادمة، بلغت في بعض الحالات أرقامًا مليونية، ما فاقم الأعباء المعيشية على الأسر، ولا سيما في دمشق، في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية ويستمر الجمود في مستويات الدخل، وسط غياب أي تحسّن ملموس في واقع التغذية الكهربائية أو جودة الخدمات.

في هذا السياقِ، يبرزُ تساؤلٌ واسعٌ حولَ مبرّراتِ هذهِ الزياداتِ الحادّةِ، خصوصًا عندَ مقارنتِها بمرحلةٍ سابقةٍ كانَ فيها النظامُ السابقُ يخضعُ لعقوباتٍ مشدّدة، ويفتقدُ السيطرةَ على معظمِ حقولِ النفطِ والغاز، بينما تُفرَضُ اليومَ تعرفةٌ أعلى بكثيرٍ في ظلِّ حديثٍ رسميٍّ عن تراجعِ القيودِ الاقتصاديةِ وامتلاكِ الحكومةِ الحاليةِ لمصادرِ الطاقةِ الأساسية، إلى جانبِ توقيعِ اتفاقياتٍ لتوريدِ الغاز، أبرزُها الاتفاقُ الأخيرُ معَ الأردن.

ويرى مراقبونَ أنَّ الإشكاليةَ لا تتعلّقُ فقط بتأمينِ الموارد، بل بآلياتِ إدارةِ قطاعِ الكهرباءِ وتوزيعِ كلفتِهِ، في ظلِّ غيابِ إجراءاتٍ موازيةٍ لدعمِ الدخلِ أو تطبيقِ سياسةِ رفعٍ تدريجيٍّ للأسعارِ. واعتبرَ المواطنونَ أنَّ استمرارَ هذهِ المقاربةِ من دونِ شفافيةٍ واضحةٍ قد يُفاقمُ حالةَ الاحتقانِ الاجتماعيِّ ويؤثّرُ سلبًا على الثقةِ بالسياساتِ الاقتصاديةِ المعتمدة، وأنَّ سوءَ الإدارةِ التي تقودُها حكومةُ دمشقَ أوصلَتِ المواطنَ السوريَّ إلى أسوأِ وضعٍ اقتصاديٍّ رغمَ الانفتاحِ الدوليِّ عليها

.