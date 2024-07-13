بمعدل 200 سيارة يوميا: مجموعة "رونو" تشرع رسميا في صناعة أول سيارة مغربية هجينة تحمل علامة "داسيا جوغر"

لأول مرة في تاريخ المغرب، أعلنت مجموعة "رونو" فرع المغرب، اليوم الجمعة، عن الشروع الرسمي في صناعة أول سيارة هجينة "هايبرد" تحمل علامة "داسيا جوغر"، بمعدل 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي". وتستخدم "السيارة الهجينة" أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.

حيث انطلقت أمس الخميس عملية الانتاج، تماشيا مع الهدف الذي كانت قد أعلنته شركة "رونو" في مارس/آذار من عام 2023، ببدء صنع أول سيارة هجينة بمصنع طنجة في 2024.

وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على هامش إعطاء انطلاقة صنع هذا النوع من السيارات في مصنع داسيا بطنجة، إن "هذا اليوم هو مهم بالنسبة لصناعة السيارات في المغرب، بحيث أننا لأول مرة في تاريخ المملكة نقوم بصناعة سيارة هجينة". وأضاف "المغرب سيقوم بإنتاج 200 سيارة من علامة ’داسيا جوغر’ في مصنع" مشيرا إلى أنه "تمت زيادة إضافات بحيث أنها سيارة أكبر على مستوى الحجم، وهي مركبة من الفئة الثالثة أو (Catégorie C)، وثانيا هذه أول سيارة هجينة يتم إنتاجها في المغرب، وثالثا هي سيارة في المتناول بالنسبة للأسر الأوروبية وكذلك الأسر المغربية"

وأشار إلى أن "هذا النوع من فئة داسيا جوغر عليه إقبال كبير، بحيث أنه يُصنع بأحد المصانع الأوروبية منذ عام 2022، والسنة الماضية تم بيع ما يقدر تقريبا بـ 100 ألف سيارة من هذا النوع، وهذه السوق باتت اليوم واعدة وستتزود من المغرب".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة رونو، كانت قد أعلنت في مارس/آذار من عام 2023 عن عزم الشركة الشروع في انتاج سيارة هجينة "Hybride" تحمل علامة "داسيا"، وذلك ابتداء من الربع الثاني من سنة 2024، في مصنعها الكائن بالمنطقة الصناعية لمدينة طنجة بشمال المغرب.

وكشفت "رونو" في ندوة صحفية أنذاك بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن"السيارة الهجينة الأولى من نوعها لعلامة "داسيا" ستحمل اسم "Jogger"، وهي سيارة عائلية بسعة 7 مقاعد، ويتعلق الشروع في انتاجها بتعزيز النظام البيئي للسيارات بالمملكة المغربية.

وأضاف مسؤولو "رونو"، بأن الهدف الأولي عند بدء انتاج هذا النوع من السيارة، هو الوصول إلى سقف 120 ألف وحدة سنويا، مشيرين إلى أن موظفي مصنع طنجة سيخضعون لتداريب تقنية من أجل تأهيلهم نحو التحول لبدء انتاج هذا النوع من السيارات.

هذا، ويدخل هذا المشروع الجديد في إطار المساعي التي تقوم بها المملكة المغربية، من أجل تجويد صورة المغرب كمنصة مستقبلية لصناعة السيارات من النوع الهجين، إضافة إلى السيارات الكهربائية التي بدأ المغرب يقطع أشواطا مهمة فيها.