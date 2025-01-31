شركة"بايكار"التركية الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة، تؤسس فرعا لها في المغرب

أعلنت شركة "بايكار" التركية الرائدة على المستوى العالمي، في صناعة الطائرات المسيرة، تأسيس فرع لها في المغرب، وأطلقت الشركة التركية، على فرعها في المغرب اسم "Atlas defense" برأسمال قدره، 2.500.000,00 درهم، ويوجد مقرها الاجتماعي بالربابط، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية عدد 5857 الصادرة يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري 2025

وأوضحت الجريدة الرسمية أن مهام الشركة ستتمثل في "تصميم تصنيع، تطوير وصيانة الطائرات بدون طيار، وتصنيع وبيع قطع غيار للطائرات بدون طيار، وتصميم وتصنيع، تطوير وبيع المنتجات والأنظمة التكنولوجية لصناعة الدفاع – تصميم إنتاج وتجميع الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات والأجهزة والأنظمة الميكانيكية". وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيداع تصريح التسجيل بالسجل التجاري بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

وتم تقسيم رأسمال الشركة التي تأسست لمدة 99 سنة بين "لطفو حالوك بيرقدار بقيمة 1.250.000,00 درهم مغربي، وسجلك بيرقدار بنفس القيمة"، ويوجد ضمن الشركاء "لطفي حالوك بيرقدار، وسجلك بيرقدار (صهر الرئيس رجب طيب أردوغان منذ عام 2016)"

وبتأسيس فرع الشركة التركية بالرباط، يكون المغرب قد توج سنوات من الاعتماد على شركة بايكار في تسليح جيشه، فقبل أسابيع قليلة أعلنت الشركة التركية، في منشور حول نتائجها لعام 2024، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها سلمت المغرب طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" في غشت الماضي، وفي شتنبر من سنة 2021، تلقى الجيش المغربي طلبية أخرى من طائرات "بيرقدار تي بي 2".

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