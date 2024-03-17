ارتفاع المبادلات بين الجزائر وفرنسا رغم الأزمة السياسية بين البلدين

تسير التجارة بين فرنسا والجزائر بشكل جيد، رغم وجود مشاكل وتوترات سياسية بين البلدين، مدفوعة بالغاز من الجانب الجزائري والمعدات الصناعية من الجانب الفرنسي، بينما تعمل فرنسا على استعادة موقعها التجاري في شمال إفريقيا.

وكانت العلاقات بين باريس وفرنسا قد سيطر عليها التوتر بسبب اختلاف وجهات النظر في قضايا منطقة الساحل، ورغبة الجزائر في جعل إيطاليا هي المخاطب الرئيسي في المجال الاقتصادي، مما ادى الى تعثر زيارة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون الى فرنسا عدة مرات، نتيجة الحرب الروسية، وبعدها بسبب “طوفان الأقصى” الامر الذي ادى الى عدم تحديد أجندة واضحة بين الطرفين للزيارة.

وارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 5.3% لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو في عام 2022. وكان الميزان التجاري لصالح الجزائر بقرابة 2 مليار و800 مليون يورو بفضل المحروقات، حسب جريدة “كل شيء عن الجزائر” الناطقة بالفرنسية.

كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعًا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ 4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا الارتفاع كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع اسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، ارتفعت صادرات المحروقات الجزائرية إلى فرنسا بنسبة 15.3% لتصل إلى ستة مليارات يورو (13% من صادرات المحروقات الجزائرية التي بلغت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2023)، منها 51.8% غاز بجميع أشكاله و48.2% نفط خام.

وتأتي هذه الزيادة في صادرات النفط والغاز الجزائري إلى فرنسا في وقت قررت فيه دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. ولتحقيق ذلك، لجأت دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وحتى ألمانيا إلى الجزائر لتأمين إمداداتها من الطاقة.