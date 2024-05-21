مقابل 8 مليارات دولار .. "أبوظبي الأول" يتجه للاستحواذ على حصة كبيرة من بنك يابي كريدي التركي

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن بنك أبوظبي الأول يجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية البالغة 61.2 % في بنك يابي كريدي "Yapı Kredi" ومقره إسطنبول، وذلك مقابل نحو ثمانية مليارات دولار.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية المحادثات لـ "رويترز"، إن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية للصفقة المحتملة لرابع أكبر بنك خاص في تركيا بعد أشهر من المفاوضات.

وارتفعت أسهم يابي كريدي بما يصل إلى 6.7 % في إسطنبول بعد نشر التقرير، فيما ارتفع سهم كوتش القابضة 3.7 %. واستقرت أسهم بنك أبوظبي الأول.

وقال أحد المصادر إن كوتش طلبت نحو 8.5 مليارات دولار مقابل أسهمها في يابي كريدي، وإن بنك أبوظبي الأول عرض نحو 7.5 مليارات دولار. وأحجم كل من أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، ومجموعة كوتش عن التعليق.

وتمتلك كوتش للخدمات المالية حصة 40.95 % في يابي كريدي، بينما تمتلك كوتش القابضة نحو 20.22 %. وتبلغ القيمة السوقية للبنك نحو تسعة مليارات دولار، ارتفاعا من حوالي 7.5 مليارات دولار في أوائل الشهر الماضي.

وقال مصدر ثان إن قيمة الصفقة المتوقعة ستقدر قيمة البنك بأكمله بما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار.

ووفقا لموقع البنك الرسمي، فقد تأسس عام 1944 بصفته أول بنك وطني خاص في تركيا، يركز على الخدمات المصرفية للأفراد وفي العام 2006، اندمج يابي كريدي وكوتش بنك، بما في ذلك الشركات التابعة لهما العاملة في المجال نفسه.