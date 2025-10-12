بورصة تل أبيب تشهد انخفاضات حادة بعد هذا القرار الأمريكي

على خلفية عودة حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة، افتتحت البورصة في تل أبيب صباح اليوم (الأحد) التداول بانخفاضات حادة في الأسعار. مؤشر تل أبيب 35 انخفض بنحو 2%، تل أبيب 90 بـ 1.7% وتل أبيب 125 بـ 1.9%. كذلك، مؤشر التكنولوجيا فقد بالفعل حوالي 2.5% مع افتتاح التداول في تل أبيب.

كما هو معلوم، في نهاية الأسبوع أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 100%، وذلك كرد على قرار الحكومة الصينية تقييد تصدير المعادن النادرة الخاصة بها إلى العالم.

في بكين وببرود، ردت وزارة التجارة الصينية على فرض رسوم ترامب الجمركية: "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى أمريكا يمثل حالة كلاسيكية من المعايير المزدوجة. إجراءات الولايات المتحدة ألحقت ضرراً بالغاً بمصالح الصين وقوضت الأجواء للمحادثات الاقتصادية والتجارية الثنائية، الأمر الذي تعارضه الصين بشدة."

وأضافوا أيضاً أن "الولايات المتحدة أصرت على تنفيذ إجراءات بموجب البند 301 الموجهة نحو الصناعات البحرية، والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين. كذلك، منذ المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين في مدريد، الولايات المتحدة تفرض باستمرار سلسلة من القيود الجديدة ضدنا".