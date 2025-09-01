ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية يفاقم أزمة غلاء المعيشة في إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

مع انطلاق العام الدراسي الجديد في إسرائيل، يجد الأهالي أنفسهم أمام تحدٍ اقتصادي جديد، فأسعار الكتب والقرطاسية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، ما جعل تجهيز الطلاب للمدرسة يتحول من فرحة معتادة إلى عبء ثقيل على ميزانية العائلات، التقرير الميداني لمراسلنا وسام كبها يستعرض حجم هذه المعاناة التي يعيشها الأهالي يمكنكم مشاهدته أعلاه