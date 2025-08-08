ضمن اتفاق بريطاني-إسباني: هل يدخل المغرب مجموعة الدول المصنعة لمروحية "التاكسي الطائر"؟

قد يعجبك أيضًا -

بعد إدماج المغرب في السلسلة الصناعية المتقدمة عقب دخول "أسيتوري" السوق المغربية في سبتمبر/ايلول من عام 2023، من خلال استحواذها على شركة "GOAM Industrie" المتخصصة في تصنيع مكونات محركات الطائرات عالية الدقة، والتي يقع مقرها قرب مدينة الدار البيضاء، ما يجعل المغرب شريكا صناعيا محوريا في هذا المشروعـ، هل يستعد المغرب لدخول مجموعة الدول المصنعة لمروحية "التاكسي الطائر"

أعلنت الشركة البريطانية التي تتخذ من بريستول مقرا لها، في بيان، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "أسيتوري" لتصنيع هيكل الطائرة الكهربائية "VX4"، وهي طائرة هجينة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي وفق ما يُعرف عالميا باختصار "eVTOL"، وقد صُمّمت لحمل أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، بمدى يصل إلى 160 كيلومترا وسرعة تحليق تبلغ 240 كيلومتر في الساعة.

وبموجب الاتفاق، ستتولى المجموعة الإسبانية تصميم وتوريد جميع المكونات الهيكلية للطائرة، بما في ذلك الجناح، والذيل، والدعائم، وهيكل البدن، لكل من نسخ ما قبل الإنتاج والنسخ التجارية التي يُرتقب اعتمادها رسميًا.

كما ستشرف المجموعة الإسبانية، وفق ما أوضحه بيان الشركة البريطانية، على هندسة عدد من الأجزاء الحيوية، إلى جانب توفير خدمات هندسية موازية لتأمين إنتاج فعال وقابل للتوسع للطائرة.

وأبرزت شركة "Vertical Aerospace" في بيانها، أن هذه الشراكة تندرج في إطار استراتيجيتها طويلة المدى "Flightpath 2030"، التي تهدف إلى بناء شبكة صناعية قوية وتوريد المكونات بعيدة الأمد، استعدادا للإنتاج التسلسلي لطائرة VX4، التي تمثل مستقبل النقل الجوي الحضري المستدام.

وتملك شركة "أسيتوري" الإسبانية خبرة تمتد لنحو خمسة عقود في صناعة الطيران، وسبق لها أن شاركت في برامج كبرى مع شركات مثل إيرباص وبوينغ وإيمبراير، إلى جانب مساهمتها في تطوير منصات "Evtol" مع شركات متخصصة مما يجعلها شريكا صناعيا في مشروع الشركة البريطانية.

وقال ستيوارت سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة "Vertical Aerospace"، في البيان الذي نشرته الشركة، إن طائرة "VX4" تتطلب هيكلا يتمتع بخفة الوزن وقوة التحمل، مشيرا إلى أن "أسيتوري" توفر الإمكانيات الصناعية والمرونة والجودة اللازمة للانتقال من التصميم إلى الإنتاج الكامل.