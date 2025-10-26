الخطوة القادمة للرئيس أحمد الشرع لإعادة إعمار سوريا

ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيشارك هذا الأسبوع في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي (Future Investment Initiative) السنوي الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة سوريا إلى الواجهة الدولية بعد 14 عامًا من الحرب المدمّرة.

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أشهر من تولي الشرع الحكم خلفًا لبشار الأسد، حيث قاد منذ ذلك الحين سلسلة من الزيارات الخارجية بهدف إعادة بناء علاقات دمشق مع القوى العالمية التي قطعت علاقاتها مع سوريا خلال فترة حكم الأسد، فيما لعبت المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في هذا المسار.

وفي مايو الماضي، استضافت الرياض لقاءً تاريخيًا جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وخلال اللقاء، أشاد ترامب بالشرع وأعلن أن الولايات المتحدة ستزيل جميع العقوبات المفروضة على سوريا دعمًا لجهود إعادة الإعمار.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، بينما دعا الشرع مرارًا المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد. ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام المؤتمر الذي سيضم شخصيات اقتصادية وسياسية بارزة، منها رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، والرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لاري فينك، وجيمي ديمون من "جي بي مورغان"، وجين فريزر من "سيتي غروب"، إلى جانب قادة من قطاعي التكنولوجيا والطاقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى Fortune Global Forum في الرياض أن 85٪ من أهداف “رؤية المملكة 2030” قد اكتملت أو تتقدم وفق الخطة حتى نهاية عام 2024، مؤكدًا أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تحويل اقتصادها ومجتمعها.