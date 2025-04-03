جمارك ترامب|| ما هي الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل حيال القرار الذي هز الاقتصاد العالمي؟

وتجتمع وزارة المالية اليوم (الخميس) لبحث رد إسرائيل على الرسوم الجمركية التي أعلنها أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المنتظر أن يجري خلال الأيام المقبلة حوار بين الحكومة وممثلي الإدارة الأميركية في محاولة لإلغاء هذا القرار، مع وجود فجوات في الخلفية بين المعطيات التي يرتكز عليها القرار الأميركي بشأن المعطيات الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة المالية أنه في الوقت الحالي، تنطبق التعريفات فقط على السلع وليس على الخدمات. أي أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، فإن التأثير لن يكون على صناعة التكنولوجيا الفائقة -الهايتك، بل على الصناعيين والمزارعين بشكل رئيسي. وسيتم دراسة القرار من قبل الوزارة، بالتعاون مع رئاسة قطاع الأعمال واتحاد الصناعيين وغرف التجارة، من أجل فهم آثار القرار على الاقتصاد في إسرائيل ودراسة خطوات المتابعة المطلوبة.

مثل العديد من البورصات حول العالم، ردت البورصة الإسرائيلية أيضًا على القرار بخفض المؤشرات. افتتح المؤشران الرئيسيان في البورصة يوم التداول باللون الأحمر، حيث سجل مؤشر تل أبيب 35 انخفاضًا بنسبة 0.79% في الصباح. وتراجع تل أبيب 125 بنسبة 0.89%.

Miriam Alster/Flash90

وبحسب بيان ترامب الصادر أمس، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على واردات المنتجات من جميع البلدان. وقال الرئيس: "إذا كنت تريدون تجنب الضرائب، قم بالانتاج في الولايات المتحدة". ومن بين الدول التي ستدفع الحد الأدنى من الضرائب نيوزيلندا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر. سيتم فرض ضريبة على البضائع المستوردة من إسرائيل بنسبة 17%، ويأملون في إسرائيل أن يتمكنوا من خفضها إلى الحد الأدنى من الضريبة أو إلغائها تمامًا.

وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتس على شبكة "إكس" أنه ستتم دراسة الأمر من أجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات اللازمة: "خلال الليل درسنا الأمر الجديد للرئيس ترامب بعمق، والمبررات والصيغ الحسابية والمشتقات الناتجة عنه بالنسبة لدولة إسرائيل. ونحن نقوم بتحليل آثاره على الاقتصاد في مختلف القطاعات ونجري حوارًا مع الصناعة ورؤساء الاقتصاد. لقد تحدثت مع بعضهم شخصيًا. وسأستدعي إدارة وزارة المالية لبحث المناقشة الأولى، لتحليل الفرص والمخاطر وصياغة مسارات العمل، سواء أمام الرئيس ترامب وفريقه أو في ما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية".