النفط السوري في مناطق قسد: محاولة لإنعاش عجلة الإقتصاد السوري المنهار

إعادة تشغيل قطاع النفط بشكل فعال يتطلب استثمارات ضخمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالحقول خلال سنوات الحرب

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
موظف يعمل في حقل الرميلان النفطي في شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، في 8 يناير/كانون الثاني 2025.
موظف يعمل في حقل الرميلان النفطي في شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، في 8 يناير/كانون الثاني 2025.Delil SOULEIMAN / AFP

تتجه الأنظار نحو المناطق الشمالية الشرقية في سوريه ، حيث تتركز معظم موارد النفط .في محاولة لحل أزمة الطاقة ، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، على تزويد دمشق بـخمسة عشر ألف برميل من النفط الخام ومليون متر مكعب من الغاز يوميًا، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. مشاهدة التقرير كامل  

Video poster
النفط السوري محاولة لإنعاش عجلة الإقتصاد السوري المنهار

تشير التقديرات إلى أن نحو خمسة وثمانين بالمئة من إنتاج النفط في سوريا يأتي من هذه المناطق، والتي كانت سابقًا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية .. قبل أن تستعيدها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، مما أبعدها عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.  

إعادة تشغيل قطاع النفط بشكل فعال يتطلب استثمارات ضخمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالحقول خلال سنوات الحرب. اضافه الى استقرارًا أمنيًا وسياسيًا، خاصة وان التوترات بين قوات سورية الديمقراطية وتركيا لا تزال مستمره مما يؤثر على استمرارية الاتفاقيات لأمد طويل .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات