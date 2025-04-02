النفط السوري في مناطق قسد: محاولة لإنعاش عجلة الإقتصاد السوري المنهار

تتجه الأنظار نحو المناطق الشمالية الشرقية في سوريه ، حيث تتركز معظم موارد النفط .في محاولة لحل أزمة الطاقة ، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، على تزويد دمشق بـخمسة عشر ألف برميل من النفط الخام ومليون متر مكعب من الغاز يوميًا، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. مشاهدة التقرير كامل

تشير التقديرات إلى أن نحو خمسة وثمانين بالمئة من إنتاج النفط في سوريا يأتي من هذه المناطق، والتي كانت سابقًا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية .. قبل أن تستعيدها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، مما أبعدها عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.

إعادة تشغيل قطاع النفط بشكل فعال يتطلب استثمارات ضخمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالحقول خلال سنوات الحرب. اضافه الى استقرارًا أمنيًا وسياسيًا، خاصة وان التوترات بين قوات سورية الديمقراطية وتركيا لا تزال مستمره مما يؤثر على استمرارية الاتفاقيات لأمد طويل .