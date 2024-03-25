إسبانيا ترفع مخصصات دعم التنمية في المغرب من 25,5 إلى 51,5 مليون أورو في غضون السنتين الأخيرتين مقابل تراجعها بالنسبة للجزائر

لم تكتف إسبانيا بالإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وتأييد الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وجدي لملف الصحراء، بل بصم بالمقابل على تعاون متميز صبّ في رفع مدريد لمخصصات وبرامج دعم التنمية من 25,5 إلى 51,5 مليون أورو في غضون السنتين الأخيرتين فقط مقابل تراجعها بالنسبة للجزائر.

وأفادت المعطيات الخاصة بوزارة التجارة الإسبانية، أن "الصادرات من مدريد إلى الرباط بلغت 12.146 مليون أورو سنة 2023، بتحسن بنسبة 3.4 في المئة، فيما بلغت الواردات 9.032 مليون أورو، بزيادة قدرها 3.9 في المئة. وفي المقابل، ارتفع العجز التجاري مع الجزائر إلى 6.093 مليون أورو خلال 2023".

فيما انخفضت تلك المخصصة للجزائر بنسبة 14 في الكئة: من 7.932.318 أورو في عام 2021 إلى 6.640.868 أورو في عام 2022، وذلك في وقت كانت إسبانيا قد دعمت عام 2017، في عهد ماريانو راخوي، الجزائر بحوالي 22,629,905 أورو.

ويبدو أن الأمر، مرتبط من جهة ثانية بطبيعة الأحزاب المتزعمة للسلطة التنفيذية وإيديولوجياتها، ذلك أنه في حكومة حزب الشعب عام 2017 تم تقديم 2,583,304 أورو فقط للمغرب، لكن في العام الذي صعد الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز، ارتفع هذا الرقم إلى 14.063.159 أورو، واستمر في الارتفاع حتى الآن.

ومن المفارقات أنه في الفترة من 2021 إلى 2022، عندما حدث التحول التاريخي لإسبانيا في ملف الصحراء المغربية، زادت المناطق التي يحكمها الحزب الشعبي المعارض بما فيها الأندلس وسبتة وكاستيلا لا مانشا وغاليسيا ومدريد، من حجم مساعداتها التنموية للجزائر بشكل كبير من 15 ألفًا إلى 166.885 ألف أورو، في حين خفضت تلك الموجهة إلى المغرب من 1.394.601 أورو إلى 1.388.916 أورو.

وتظهر هذه البيانات مرة أخرى، المعاملة التفضيلية التي حافظت عليها حكومة إسبانيا، منذ بعض الوقت اتجاه المغرب، الذي يحظى بشكل متزايد بالمزيد من الاستثمارات من رأس المال الإسباني، خصوصا في الشق المرتبط بتعزيز السيطرة الأمنية على السواحل ومحاربة الهجرة غير النظامية.

يأتي ذلك تفعيلا اتفاقيات التعاون بخصوص تنفيذ مشروع "دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية كمنصات في خدمة المقاولات الصناعية لزيادة إنتاجيتها وجودتها وابتكارها واندماجها في القطاعات"، بين وزارة الصناعة والتجارة وسفارة إسبانيا بالمغرب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي وقعها المغرب وإسبانيا عام 2022.

وتروم هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز-هوشليتنر، والمنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، إغناسيو مارتينيز بولودا، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، توفير المساعدة التقنية والخبرة المعترف بها لإسبانيا للمراكز التقنية الصناعية المغربية، ويتعلق الأمر بمشروع يندرج في إطار التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ويحظى بدعم مالي إسباني.

وبموجب اتفاقية التعاون هذه، يلتزم الطرفان بتعزيز العلاقات المؤسساتية بين إسبانيا والمغرب من خلال إبرام شراكات بين المراكز التقنية المغربية وشبكتها (شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية) ونظيرتها الإسبانية، وإرساء آليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالابتكار والشهادات والتوسيم (العلامات التجارية) للمنتجات.