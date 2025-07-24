سوريا توقع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة تقارب 6 مليارات دولار

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أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، يوم الأربعاء، أن سوريا ستبرم 44 اتفاقية تعاون اقتصادي مع المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو ستة مليارات دولار. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق، بحضور وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين.

ومن المتوقع أن تغطي هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والزراعة والاتصالات والسياحة، وفقًا للمؤشرات الأولية الصادرة عن السلطات السورية. وأشاد الوزير بـ"منعطف كبير" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستساهم في إعادة إعمار الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة جراء أكثر من عقد من الحرب.

تُمثل هذه المرحلة الجديدة من التقارب تحولاً جذرياً عن السنوات السابقة. قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد عام 2012، مُنددةً بقمعه الدموي للانتفاضة الشعبية. دعمت الرياض بعض جماعات المعارضة السورية ودعت إلى رحيل الرئيس الأسد. لأكثر من عشر سنوات، كان البلدان على خلاف دبلوماسي، وكثيراً ما وجدا نفسيهما على طرفي نقيض في قضايا إقليمية.

يُعدّ هذا التقارب في العلاقات جزءاً من ديناميكية أوسع نطاقاً لإعادة دمج سوريا في العالم العربي. في عام 2023، أُعيدت دمشق إلى جامعة الدول العربية، بدعم من العديد من دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الحين، تتزايد بوادر التطبيع. وتُعزز الاستثمارات المُعلن عنها هذا الأسبوع هذا التطور، مُشيرةً إلى عودة سوريا التدريجية إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي.