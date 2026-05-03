تبون: السعودية هي الركيزة الأساسية في أوبك و"لا يعتبر انسحاب الإمارات حدثا"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن السعودية تُعد “الركيزة الأساسية” داخل منظمة أوبك، مشددًا على دورها المحوري في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات تبون خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات منها، على أن تُبث كاملة لاحقًا.

وأفاد الرئيس الجزائري في رده على سؤال حول قرار الإمارات الانسحاب من منظمة “أوبك”، وتحالف “أوبك+”: “لا أعتبر ذلك حدثا، لأن الركيزة الأساسية من الدول العربية في أوبك هي المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتهى الخطاب وطوي الكتاب”.

وفي سياق حديثه، أشار الرئيس الجزائري إلى أن مكانة السعودية داخل أوبك تجعل المنظمة قادرة على الحفاظ على توازنها، في ظل التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية.

وتطرق تبون أيضًا إلى التطورات داخل تحالف أوبك+، مؤكدًا أن الجزائر تواصل التزامها الكامل باتفاقات المنظمة والتحالف باعتبارهما الإطار الأساسي لضبط إنتاج النفط ودعم استقرار الأسعار.

وكانت وزارة المحروقات الجزائرية قد أكدت في بيان سابق تمسك البلاد بالتزاماتها داخل أوبك وأوبك+، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات مرتبطة بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية.

وفي سياق متصل، تأتي هذه التصريحات وسط نقاشات دولية حول مستقبل سوق النفط وأمن الإمدادات، في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة عالميًا.