أقوى جوازات السفر في العالم: جواز عربي يتألق بين العشرة الأوائل، ومن يحتل المركز الأول والأخير ؟

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نشرت شركة هنلي وشركاه، إحدى أكبر شركات العالم لبرامج الجنسية أو الإقامة، اليوم (الثلاثاء) تصنيف أقوى جوازات السفر لعام 2025، والذي يظهر أن سنغافورة احتفظت بالمركز الأول، والإمارات العربية تتألق وتحرز المركز الثامن في القائمة.

ويبين التصنيف أن الدول الآسيوية تواصل الصدارة هذا العام، حيث تشاركت اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني، حيث تمنح كل منهما مواطنيها إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.

تحتل الدول الأوروبية المراكز الخمسة الأولى المتبقية. وتتقاسم سبع جوازات سفر من الاتحاد الأوروبي المركز الثالث، وهي: الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، مع إمكانية دخول 189 وجهة بدون تأشيرة. وتتمتع سبع دول أوروبية أخرى بإمكانية دخول 188 وجهة بدون تأشيرة، وهي: النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد. بينما تقاسمت نيوزيلندا، الدولة الوحيدة التي تحدّت الهيمنة الأوروبية، المركز الخامس مع اليونان وسويسرا.

تراجعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة مركزًا واحدًا في تصنيفات جوازات السفر العالمية منذ يناير، مواصلتين اتجاهًا تنازليًا طويل الأمد.وتُواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تألقها ضمن أبرز الدول الصاعدة، حيث قفزت 34 مركزًا على مدى السنوات العشر الماضية من المركز 42 إلى المركز الثامن.

يُصنف جوازا السفر الأقوى في العالم سابقًا - المملكة المتحدة في عام 2015 والولايات المتحدة في عام 2014 - الآن في المرتبتين السادسة والعاشرة على التوالي. تتمتع المملكة المتحدة الآن بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 186 وجهة، بينما تتخلف الولايات المتحدة عن الركب بـ 182 وجهة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الآن على وشك الخروج من المراكز العشرة الأولى تمامًا لأول مرة في تاريخ المؤشر الممتد لعشرين عامًا.

في الطرف الآخر من المؤشر، لا تزال أفغانستان في قاع التصنيف، حيث يمكن لمواطنيها الوصول إلى 25 وجهة فقط بدون تأشيرة - بفارق 168 وجهة بين جوازات السفر ذات التصنيف الأعلى والأدنى.