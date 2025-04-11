"لإرضاء ترامب": تحرك فيتنام ضد الصين

ذكر تقرير لوكالة رويترز صباح اليوم (الجمعة) أن الحكومة الفيتنامية شددت إجراءاتها ضد نقل البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها، من أجل كسب ود إدارة ترامب.

وللتذكير، فإن القوتين الاقتصاديتين، الصين والولايات المتحدة، في نزاع تجاري جاء بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدل الرسوم الجمركية التراكمية الذي أعلن عنه هذا العام إلى 125%. تعهدت الصين بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت على فرض رسوم جمركية جديدة. وهكذا، على طريقة لعبة تنس الطاولة، تناوب كل واحد منهم برفع رسومها عن الأخرى.