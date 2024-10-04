أسعار النفط تقفز 5 بالمئة بعد مناقشة الولايات المتحدة احتمال شن هجوم إسرائيلي على ايران

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم (الخميس)، أن سعر النفط قفز بنسبة 5%، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تناقش هجمات إسرائيلية محتملة على صناعة النفط الإيرانية.

وتعتبر إيران سابع أكبر منتج للنفط في العالم، وتصدر نحو نصف إنتاجها إلى الخارج، وخاصة إلى الصين.

ومنذ الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 10% - ليصل إلى 77 دولارًا للبرميل.

على هذه الخلفية، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر على الأسئلة مساء الخميس، وتلك المتعلقة بإسرائيل وإيران ولبنان وغيرها. ونفى ميلر ادعاء وزير الخارجية اللبناني بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار قبل أيام من مقتله.

كما قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة الجزيرة الإخبارية العربية إن "الولايات المتحدة تنصح إسرائيل بالامتناع عن ضرب البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت النفطية، والامتناع عن حرب إقليمية شاملة كجزء من ردها ضد إيران".