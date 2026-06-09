وقّعت المملكة العربية السعودية وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط بالسكك الحديدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجستي وتطوير شبكات النقل الإقليمية بين البلدين.

ويأتي توقيع المذكرة بعد أشهر من إعلان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر قرب الانتهاء من دراسة مشروع الربط السككي الذي يربط السعودية بتركيا عبر الأردن وسوريا.

وأوضح الجاسر أن المشروع سيسهم في دعم حركة التجارة البينية، وتطوير منظومة نقل بري وسككي أكثر استدامة بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في السعودية تمتد حالياً حتى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يمنح المملكة موقعاً محورياً في مشاريع الربط الإقليمي.

ومن المتوقع بحسب "العربية" أن يسهم المشروع في تعزيز حركة التجارة البينية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين، إلى جانب دعم خطط الربط الإقليمي بين دول الشرق الأوسط وأوروبا.

كما يُنظر إلى المشروع باعتباره جزءاً من جهود أوسع لإنشاء ممرات نقل بديلة وأكثر مرونة، في ظل التحديات التي واجهتها سلاسل الإمداد العالمية والممرات البحرية خلال السنوات الأخيرة.

ويستند المشروع إلى رؤية إحياء مسارات تاريخية للنقل، من بينها خط سكة حديد الحجاز، بما يساهم في تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين دول المنطقة.