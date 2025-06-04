للمرة الرابعة على التوالي: رقم غير مسبوق في الصادرات الأمنية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) تحطيم الرقم القياسي لصادرات إسرائيل في عام 2024، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. ففي العام الماضي، ارتفعت الصادرات بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، وبلغت نحو 14.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 52 مليار شيكل. وقد أكملت هذه الزيادة قفزة تجاوزت 100% في السنوات الخمس الماضية.

هذا هو أعلى رقم على الإطلاق، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لحجم صادرات الأمن من دولة إسرائيل. خلال العام، نجحت الصناعات الدفاعية، بمساعدة وتوجيه وزارة الأمن، في توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، أكثر من نصفها صفقات ضخمة لا تقل قيمة كل منها عن 100 مليون دولار.

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وقد خصص ما يقرب من نصف الصفقات، أي 48% من إجمالي المبيعات، لأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام القبة الحديدية، ونظام "حيتس"، ونظام "العصا السحرية".

بالإضافة إلى هذه الأنظمة، تتعامل إسرائيل أيضًا المركبات المدرعة والمركبات القتالية (9%)، والأقمار الصناعية والفضاء (8%)، وأنظمة الرادار والحرب الجوية (8%)، والطائرات المأهولة والإلكترونيات الجوية (8%)، والمراقبة والأنظمة البصرية (6%)، والاستخبارات المعلوماتية والسيبرانية (4%)، والذخيرة والتسليح (3%)، ووسائل إطلاق النار والإطلاق (2%)، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتصال (2%)، والطائرات بدون طيار والمسيرات (1%)، والمنصات والأنظمة البحرية (1%).

وُقِّعت أكثر من نصف الصفقات مع دول أوروبية، بنسبة 56.8%. كما بِيعَت منتجات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلى دول آسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات إبراهيم (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأمريكا اللاتينية (1%)، وأفريقيا (1%)..