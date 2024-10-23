الإعلان عن استدعاء الشركة الفرنسية التي منعت مشاركة إسرائيل بمعرض بحري للمحكمة في باريس

أعلنت أحواض بناء السفن الإسرائيلية واتحاد الصناعيين في إسرائيل وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن رئيس المحكمة التجارية في باريس وافق على استدعاء الشركة المنظمة لمعرض "يورونافيل، سوجنا". ويشار الى أن الشركة رفضت الموافقة على إقامة الأكشاك الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وستعقد الجلسة يوم الجمعة الساعة 14:00 ومن المتوقع صدور القرار مطلع الأسبوع المقبل. وقال ممثلو الشركات الإسرائيلية: "بعد تردد، وتحت رعاية قرارات إدارية وسياسية، رفضت سوجانا بكل بساطة بيع الأكشاك لشركات إسرائيلية فقط دون أي مبرر. وهذا التوجه يشكل تدخلاً غير قانوني بشكل واضح، ويجب على المحكمة وضع حد لهذا بصورة عاجلة".

وأثار منع المشاركة في المعرض المتوقع افتتاحه مطلع الشهر المقبل، الكثير من الضجة والانتقادات في إسرائيل