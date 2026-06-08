الدولة العربية الأولى عالميا بدقة مواعيد رحلاتها الجوية

تصدّرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران العالمية في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول خلال شهر مايو 2026، وفق تقرير صادر عن شركة Cirium المتخصصة في رصد أداء شركات الطيران والمطارات.

وبحسب التقرير، سجلت الناقلة الوطنية السعودية نسبة 92.30% في انضباط مواعيد المغادرة، إلى جانب 90.12% في دقة مواعيد الوصول، عبر تشغيل أكثر من 13.6 ألف رحلة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء تحقق خلال واحدة من أكثر الفترات التشغيلية كثافة، تزامناً مع موسم الحج وإجازة عيد الأضحى، ما شكّل تحدياً تشغيلياً كبيراً أمام شركات الطيران.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس استمرارية تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات، من خلال توظيف التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية العمليات التشغيلية.

ويُعد الالتزام بالمواعيد أحد أبرز مؤشرات جودة شركات الطيران عالمياً، نظراً لارتباطه المباشر بتجربة المسافرين وموثوقية الخدمة.